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الليلة.. الزمالك يصطدم بمصر للمقاصة

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توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني من أملاك الدولة بالمنيا

توقيع 543 عقدا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني من أملاك الدولة بالمنيا

ضبط 9 أطنان لحوم وأسماك ودواجن فاسدة في 20 محافظة

ضبط 9 أطنان لحوم وأسماك ودواجن فاسدة في 20 محافظة

"لعبثه في أسلاك الكهرباء".. مصرع طفل صعقا في الدقهلية

"لعبثه في أسلاك الكهرباء".. مصرع طفل صعقا في الدقهلية

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يحظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام

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"صفحة خاصة" تفجر غضبا فلسطينيا من الولايات المتحدة

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