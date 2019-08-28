شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، على هامش مشاركته في قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "وقع الاتفاقية السفير سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) شينيتشي كيتاوكا".

وكانت مصر واليابان أكدتا حرصهما على تعزيز التعاون الثلاثي مع أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس السيسي الحالية للاتحاد الأفريقي.