تعرض سفير البحرين في الولايات المتحدة عبدالله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، لعملية سطو رافقها عنف خلال زيارة خاصة لأصدقاء في فالوريس على الشاطىء الفرنسي، بحسب ما أعلنت نيابة مدينة جراس جنوب شرقي فرنسا، مؤكدة أنباء نشرتها وسائل لإعلام المحلية.

وذكر المصدر في النيابة أنه في حي راق على مرتفعات المدينة كان الدبلوماسي عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة عائدا إلى منزل أصدقاء له بسيارته مع زوجته وابنيته، عندما رش مهاجمون غازا مسيلا للدموع على سيارته قبل ضربه على جمجمته بقنبلة غاز.

واستولى المهاجمون على ساعة السفير التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، وحقيبة يد زوجته التي تحوي مبالغ نقدية ووثائق هوية، واهتم رجال الإطفاء بالضحايا الذين لم يجري إدخالهم إلى المستشفى.

وأصيب الدبلوماسي البحريني بجرح في الرأس، بينما تسبب الغاز المسيل للدموع بإزعاج لزوجته وابنيته.

وعهدت نيابة جراس بالتحقيق إلى الشرطة القضائية في نيس. ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان المعتدون يلاحقون ضحاياهم بسيارة، أو ينتظرونهم أمام منزل أصدقاء العائلة.