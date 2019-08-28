قرر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، رفع التحفظ عن أموال منير ثابت شقيق سوزان ثابت، حرم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها من قبل ضده وزوجته وأولاده القصر، عقب سداد "ثابت" 45 مليون جنيه وفقا لما ورد بمحضر التصالح المقدم منه للجهاز.

وقرر الجهاز وقف التحقيقات التي كانت تجرى مع منير ثابت وزوجته، وانقضاء الدعوى الجنائية في قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.

وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن"، إن منير ثابت تقدم في 2018، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين، إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، والقضية رقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع والمتهم فيها باستغلال نفوذه وتضخم الثروة.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة فحصت طلب تصالحه، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد سداده المبالغ المطلوبة منه والمقدرة بـ150 مليون جنيه، وجرى حفظ التحقيقات معه في تلك القضية.

فيما قرر جهاز الكسب غير المشروع التصالح معه مقابل سداد 45 مليون جنيه، بعد تشكيل لجنة فنية لفحص ثروته.