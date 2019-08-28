تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الخميس: «السيسي» في قمة الـ«تيكاد»: عازمون على بناء مستقبل أفريقيا.. وأيادينا ممدودة للتعاون.. الرئيس يدعو مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار بالقارة.. ويعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان.

كما تقرأ.. القاهرة تدخل الألفية الثانية، رحلة الألف الأولى: أسسها "جوهر".. وأصبحت اليوم أكبرمدينة عريقة.. والأكثر سكانا في أفريقيا والشرق الأوسط.. "حماية التراث": تطوير "ربع المانسترلي وروضة الخليفة ومتحف العاصمة".. و"عرام": حصر مناطق الحرف للحفاظ عليها.

وتقرأ في الرياضة.. مصر تقترب من حسم قمة "الألعاب الأفريقية": الفراعنة يتصدرون الدورة برصيد 143 ميدالية منها 41 ذهبية و64 فضية و38 برونزية، الزمالك يسعى للتخلص من "بوطيب".. ويدرس الموافقة على رحيل "يوسف" للصفاقسي.. وتحذير شديد اللهجة لـ"اسلام" بسبب مواقع التواصل.. الأهلي يفتح ملف التحديد لـ"سليمان".. ويرفض حل أزمة "كوليبالي" بالتقسيط.. ويسمح لـ"أزارو" بالبقاء في المغرب حتى بيعه.