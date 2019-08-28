أطلقت الصين سلسلة من الإجراءات والتوصيات، في إطار سعيها لتشجيع الاستهلاك المحلي، خاصة فيما يتعلق بسوق السيارات، لتبدأ بذلك جولة جديدة في تعاطيها مع الحرب التجارية القائمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمركية .

مجلس الوزراء الصيني، كشف، وفق تقرير لوكالة بلومبرج، عبر موقعه على الإنترنت، يوم الثلاثاء، عن طبيعة تلك الإجراءات، التي تضمنت تقديم دعم مالي لمن يشتري سيارة جديدة مصنعة ومعتمدة محليا.

كما تشمل التوصيات الصينية مسارات ممهدة لإزالة المعوقات الشرائية في سوق السيارات المحلية بشكل تدريجي، مع دعم شراء سيارات تعمل بالطاقة الجديدة في بعض المناطق.

كما تشمل تشمل الخطوات حوافز لبناء المزيد من محطات الوقود في المناطق الريفية وإزالة العقبات التي تعترض الاستثمار في تجارة الجملة وتخزين الوقود.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الخطوات تضمن لشركات صناعة السيارات، بعض الارتياح بعد معاناة من الركود الذي استمر أكثر من عام.

وعلى نطاق أوسع، تعمل الصين على تكثيف إجراءات التحفيز المستهدفة لدعم الاقتصاد، والذي كان يتباطأ بسبب آثار ضعف الطلب المحلي والنزاع المتفاقم بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.

واستعرض التقرير، أن الإجراءات ستعتمد كذلك على السياسات التي أعلن عنها في يونيو، عندما أعلنت الحكومة أنها ستشجع الحكومات المحلية على تقديم الدعم لشركات صناعة السيارات وتمنع البلديات من وضع أي قيود جديدة على شراء السيارات أو فرض قيود على استخدام سيارات الطاقة الجديدة في الشهر الماضي.

هذا بينما أكد أشخاص مطلعون على الأمر، أن مدينة تشانجشا الصينية تستعد لتقديم دعم يصل إلى 20 ألف يوان (2910 دولارًا) لكل من يشتري سيارة جديدة يتم إنتاجها وتسجيلها في المدينة.

لكن جهود الصين لإنهاء انزلاق سوق السيارات لم تحقق العائد المرجو بعد، إذ انخفضت مبيعات سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الميني فان والسيارات متعددة الأغراض في شهر يوليو للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقًا للأرقام الصادرة هذا الشهر عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

كما شهدت الشركات انخفاض أرباحها، وكان آخر مثال على ذلك ما يتعلق بأكبر شركات صناعة السيارات الرياضية، والتي سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع انخفاضًا بنسبة 59٪ في أرباح النصف الأول.