أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، 4 قرارات بإنشاء واستحداث فرع للدعوى التأديبية و3 نيابات إدارية، وذلك في ضوء موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة بجلسة 25 أغسطس الجاري.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان، إنه في ضوء الاهتمام البالغ بتحقيق العدالة الناجزة والتخفيف على المواطنين وسهولة الوصول والتواصل مع النيابة الإدارية بما ينعكس على حسن أدائها لرسالتها السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون، فقد صدرت قرارات وزير العدل أرقام ٦١٣١، ٦١٣٢، ٦١٣٣، ٦١٣٤ لعام ٢٠١٩.

تضمنت القرارات إنشاء واستحداث فرع دعوى تأديبية لمستوى الإدارة العليا يختص بدوائر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عدا الإسكندرية ويكون مقره مدينة السادس من أكتوبر وإنشاء 3 نيابات أولها بالعبور، ويكون مقرها مدينة العبور، ونيابة أشمون القسم الثاني ويكون مقرها مدينة أشمون، وإنشاء نيابة المنشأة ويكون مقرها مدينة المنشأة بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت القرارات تعديل اختصاصات فرع الدعوى القسم الأول ونيابات شبرا الخيمه القسم الأول والثالث، ونيابة أشمون القسم الأول ونيابة جرجا على النحو الموضح تفصيلاً بالقرارات المرفقة.