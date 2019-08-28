زار وفد من بعثة وزارة الأوقاف بالبرازيل، مقر اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، لمناقشة الجهود التي تمت بالتعاون بينهما خلال العام الهجري الحالي، وبحث الخطة الجديدة والمشاريع المطروحة لتنفيذها في العام الجديد.

وضم الاجتماع مسئولي الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الزغبي وبعثة الأوقاف التي ضمت الشيخ أبو بكر إبراهيم رئيس البعثة والشيخ جمال عبد الإمام مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بسانتو أمارو والشيخ سعيد عباس مبعوث الوزارة بمنطقة جواندائي.

ووجه الزغبي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المتميزة وتواصله مع الجاليات المسلمة، بتواجد علماء مصر من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في كافة البلاد ليقوموا بشرح منهج الوسطية والاعتدال لكافة المسلمين، ومواجهة أي محاولة لاختطافهم بعيدا عن صحيح الدين الإسلامي.

وأثنى على جهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لدعمه المتواصل لجهود اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل ورعايته المستمرة للفعاليات المشتركة التي تتم بين البعثة والاتحاد.

وتحدث الزغبي خلال اللقاء عن جهود بعثة الأوقاف وما تقوم به من نشر الإسلام الصحيح في البرازيل قائلا إن نجاح وانتشار الإسلام قائم بدورهم وبأعمالهم الجليلة.

وقدم مبعوث وزارة الأوقاف، الشكر لاتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل والقائمين عليه على ماقدموه من مساعدات بشتى الطرق لتسهيل عمل المشايخ والأئمة في البرازيل ودعمهم المستمر والدئوب، والمشاركة في المشاريع المقامة لخدمة المحتاجين والتعريف بالدين الإسلامي، وعرض خطة ورؤية البعثة للمشاريع المستقبلية، ما يدل على استمرارية في العمل سوياً جنباً الي جنب لتحقيق الهدف المشترك.

وقدم وفد وزارة الأوقاف درعا تذكاريا لاتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل تقديرا على المجهودات المبذولة من مساعدة البعثة وأعضائها للقيام بعملهم على أكمل وجه.