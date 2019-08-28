نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالقاهرة الكبرى حملة إزالة مكبرة لملاحقة الرسو المخالف للبواخر السياحية ومراكب النزهة في منطقة المعادي، وبمتابعة ميدانية حية من رئاسهً القطاع والإدارة المركزية للقاهرة الكبرى، أسفرت عن إعاده ملاحقة للباخرة "أدونيس"، والسابق التحفظ عليها لتكرار رسوها بالمخالفة على أحد المراسي بمنطقة المعادي، وجرى التحفظ عليها بمرسى الوزارة بالمنيل لسداد ما عليها من مستحقات للدولة.

وأشار البيان أنه جرى سحب ١٨ وحدة من مراكب النزهة التي ترسوا مخالفة على مراسي متفرقة بناحية المعادي، والتحفظ عليها بمرسى الوزارى، وذلك لحين سداد ما عليها من مستحقات للدولة المصرية.

وأكدت الوزارة أن الإزالات المتلاحقة تأتي في إطار الضرب بيدٍ من حديد على كل من تهيء لهم أنفسهم ظنا أنهم أفلتوا من قبضة القانون.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الري عن إعداد قائمة بالمراكب السياحية العائمة المخالفة بنيل القاهرة تمهيدا لإزالتها طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على التعديات على نهر النيل كافة أيا كان حجمها.