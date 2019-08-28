بدأت الغرفة التجارية بالدقهلية في تطوير وتحديث مبنى فرع الشهر العقاري بمدينة السنبلاوين، وميكنته وتزويده بخاصية النداء الآلي لتحويله إلى "مأمورية" ومكتب توثيق، وفقا لبروتوكول التعاون مع مأمورية الشهر العقاري، كما تزوده وزارة العدل بأجهزة الكمبيوتر الحديثة لخدمة أهالي المناطق المجاورة.

من جانبه قال المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه سيجرى افتتاح "مركز التميز" خلال أيام بنظام الشباك الواحد ونظام النداء الآلي بالمنصورة، وسيكون بديلا عن الشهر العقاري الحالي بالمدينة.

يتابع أعمال التحديث والتطوير بتعليمات من المستشار أشرف رزق مساعد الوزير للشهر العقاري، والمستشار حاتم وجية رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد فتحي الجمل وكيل وزارة العدل للشهر العقاري بالدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية.