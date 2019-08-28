كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل قرار تدريب العاملين في المحليات خارج مصر، وقال إن بعض الكوادر البشرية في وزارة التنمية المحلية بدأت بالفعل تلقي تدريبًا في دولة سنغافورة من أجل بناء كوادر شابة مدربة، وذلك خلال حواره في برنامج "اليوم"، عبر الكونفرنس، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم.

وأضاف أن وزير التنمية وجه بتدريب الأوائل من المتدربين بوزارة التنمية المحلية خارج مصر، كما أن الدول التي يتدربون بها لديها تجارب متميزة في إدارة التنمية المحلية، مستطردًا: "نستهدف تنمية محلية واجتماعية وبشرية واقتصادية".

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تستهدف توفير 123 دورة تدريبية يستفيد بها 6469 متدربا من وزارة التنمية المحلية في محافظات مصر، موضحًا أن سنغافورة وغيرها من الدول التي سيتم فيها التدريب لديها فرص تدريبية متميزة في إدارة الملفات المعنية في شأن الحكم المحلي وتحقيق التنمية المحلية.

وتابع: "الدولة تستهدف رفع قدرات العاملين بالوحدات المحلية وتقدم لهم دورات تنمية بشرية واقتصادية".