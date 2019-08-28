حجز الحكم على محام متهم بالتعدِ على قاضي بالمنيا لجلسة 26 سبتمبر

حجزت مساء اليوم الأربعاء محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرني محمد، وعضوية المستشارين أيمن ممدوح وطارق زكريا، النطق بالحكم على عمر المختار غرام المحامي المتهم بالتعدي على قاضي داخل محكمة مستأنف ملوي إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المحامي المتهم في التهم المنسوبة أليه.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم تهمتين الأولى التهديد بالنشر ضد المستشار "محمد. ش"، والثانية التعدِ بالقذف والسب والضرب لعضو قضائي أثناء تأدية عمله الوظيفي.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المحامي يوم 27 أكتوبر الماضي داخل المحكمة بعد بلاغ تقدم به المستشار محمد شلقامي يتهم فيه المحامي باستخدام العنف والقذف بحقه، والتعدِ عليه داخل محكمة جنح مستأنف مركز ملوي.