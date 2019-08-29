ضبطت رئاسة حي غرب المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية اليوم، 7 نباشين للقمامة بالتروسيكلات ، بعد قرار الدكتور كمال شاربيم، محافظ الدقهلية بفرض غرامة 5 آلاف جنيه على كل من يجرى ضبطه متلبسا.

خرجت الحملة بقيادة أحمد عبدالسميع رئيس حي غرب المنصورة، والعميد ممدوح الحصي مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والقيادات التنفيذية بالحي.

وأسفرت الحملة عند ضبط 7 تروسكيلات، والتحفظ عليهم داخل الإدارة العامة للمرور لتطبيق الغرامة عليهم.

وفي سياق متصل شن قطاع الإشغالات حملة موسعة شملت عددا كبيرا من الشوارع الكائنة بنطاق الحي لرفع كل ما يعوق الطريق من تعديات.

وجري رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات وكاوتش السيارات والحواجز الأسمنتية، كما جرى رفع الإعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها من الشوارع الكائنة بنطاق الحي.