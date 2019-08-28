ضبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، محاولة تهريب لكمية من الأقراص المخدرة، مع راكب مصري قادم من الصين.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه في راكب مصري قادم من الصين، بتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 166 قرص وكبسول من مخدر الترامادول و7 هواتف IPhone وجهازين IPAD و30 سيجارة إلكترونية و6 أجهزة تعويضية.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.