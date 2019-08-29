أحبط رجال الجمارك بقرية البضائع بمطار برج العرب، محاولة تهريب كمية من أجهزة اللا سلكي وأجهزة تتبع، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات الأمنية، بغرض التخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقالت مصادر جمركية، إنه بناء على إخبارية مشتركة بوجود أصناف مخالفة وغير واردة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 23542153090 واردة من هونج كونج على طائرة الخطوط الجوية التركية بيان جمركي رقم 1093 لسنة 2019 ترانزيت منطقة حرة باسم شركة "ر. م." ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 25 طرد مستحضرات تجميل بوزن 938 كيلوجراما، وجرت المعاينة من قبل لجنة جمركية، وتبين وجود 28 جهازا لاسلكيا ماركة "موتورولا" وجهازي لا سلكي ماركة "سي دي"، و124 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية GPS بلوازمها وكمية من الأدوية البشرية.

وقرر سامي رمضان مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.