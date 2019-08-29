أكد الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة منتظرة منذ أكثر من عام، مثل أصحاب المعاشات، الفصل في قضية العلاوات الخمسة، قائلا: "أيام حسني مبارك كانوا بيعملوا علاوة للعمال يوم واحد يوليو ويتم ضمها للأجر، وذلك وفقا لقانون كان يصدر من مجلس الشعب وبالتالي هيئة التأمينات، تقوم بتنفذ القانون وباعتبارها من الأجر المتغير و يتم حسابها بنسبة 100%".

وأضاف أن هناك كيانات وهمية لاتتخطى صفحة على الفيس بوك، أشاعت أن العلاوات لا يتم حسابها في الأجر المتغير.

ولفت إلى أن بعض أصحاب المعاشات رفعوا مايقرب من 11 ألف قضية، تم الحكم في معظمها لصالح هيئة التأمينات والباقي لم يصدر فيه أحكام.

وأكد أن الحكم يؤكد احتساب العلاوات بنسبة 80% والهيئة تحتسبها بنسبة 100%، ما يعني أن الهيئة تقلل 20% في الوقت الذي ينتظر أصحاب المعاشات خمس علاوات، مشيرا إلى أنه كان من الضروري اللجوء لجهة تفتي في الأمر.

وأوضح أن الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى، طبقت الحكم ، قائلا: "بما أن أصحاب المعاشات بيتحسب لهم العلاوات بنسبة 100% مش 80%، بالتالي ليس لأصحاب المعاشات أي أموال إضافية، واللي قاعد يحسب الحسابات الوهمية ويسخن الناس وعملوا أبطال من ورق عليهم أن يواجهوا أنفسهم وأصحاب المعاشات بالحقيقة".