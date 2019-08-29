معتز عبدالفتاح: السيسي عليه عبء مُضاعف لخدمة قضايا القارة السمراء

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجموعة دول السبع تنتج 50% مما ينتجه العالم أجمع، بينما سكان القارة الأفريقية يمثلون 16% من سكان العالم وينتجون فقط 3% من الإنتاج العالمي، موضحا أن الدول الأفريقية يجب أن تتحول من عبء على العالم إلى فاعل رئيسي إقليميا ودوليا.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن إفريقيا تحتاج إلى توطين التكنولوجيا لتنمية القارة والنهوض في جميع المجالات، كما أن مصر عليها عبء مضاعف في خدمة قضاياها وقضايا القارة الإفريقية، ويجب على الدول الأفريقية أن تتحول من دولة مستهلكة فقط إلى دول منتجة أيضا، حيث إن عدد سكان إفريقيا يصل لمليار و250 مليون شخص، أي 16% من سكان العالم وما تنتجه القارة حوالى 2.5 تريليون دولار، وهذا لا يتعدى 3% من إنتاج العالم.

وأعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن سعادته البالغة بما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدول الأفريقية حيث يحرك الموارد المعطلة في مصر والقارة الإفريقية، و"هذا يعيدنا بقوة للمشهد العالم وسينعكس إيجابا علينا، والبلد تستحق وبها الفرص الكثيرة"، مؤكدًا أن تعبئة موارد المجتمع الدولي أحد أهم أدوار القيادة.

وأوضح أن ضعف الإنتاج الأفريقي يرجع إلى العبء الاستعماري، الذي استنزفها طيلة عقود، ولهذا فإن دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لها حق في عوائد الإنتاج والتقدم، الذي وصلت الدول الصناعية السبع الكبرى، مؤكدًا أن تعداد سكان اليابان يقدر بـ 125 مليون نسمة، وتنتج 5 تريليونات دولار سنويا، بينما تعداد سكان مصر يقدر بـ100 مليون نسمة، وتنتج ثُلث تريليون دولار.

وأوضخ أن الاقتصاد الياباني يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بينما الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الـ43 عالميا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تقدم اليابان ليس بسبب الموارد، ولكن بسبب وجود فكر وتعليم وثقافة غير متوفرة في مصر وهناك ضرورة للتعريف الشعب المصري بالثقافة اليابانية، "الأهرامات في مصر تعود على مصر تقريبًا بـ50 مليون جنيه في السنة، لكن لو كانت تحت إدارة يابانية ممكن تجيب 50 مليون دولار"، على حد قولة.

وأوضح أن السيسي مُطالب بتحريك موارد أفريقيا لخدمة قضايا القارة السمراء، وتحويلها من عبء على العالم، لفاعل مهم في العالم كون مصر رئيس الاتحاد الأفريقي.