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السيسي على هامش "التيكاد": أفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبا للاستثمارات

السيسي على هامش "التيكاد": أفريقيا إحدى أكثر المناطق جذبا للاستثمارات

معتز عبدالفتاح: السيسي عليه عبء مُضاعف لخدمة قضايا القارة السمراء

معتز عبدالفتاح: السيسي عليه عبء مُضاعف لخدمة قضايا القارة السمراء

بث مباشر.. السيسي يشارك في جلسة حوار الأعمال على هامش قمة التيكاد

بث مباشر.. السيسي يشارك في جلسة حوار الأعمال على هامش قمة التيكاد

شراكة وبحث فرص استثمارية.. ملخص 48 ساعة للسيسي في اليابان

شراكة وبحث فرص استثمارية.. ملخص 48 ساعة للسيسي في اليابان

ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في معبد يشتبه بأنه لرمسيس الثاني بالبدرشين

ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في معبد يشتبه بأنه لرمسيس الثاني بالبدرشين

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إبراهيم مجدي: أتمنى أن يكون هناك عاما للمراهقين مثل المرأة والشباب

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"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

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حصاد 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي: مصر صوت القارة السمراء

حصاد 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي: مصر صوت القارة السمراء

إيرادات أفلام عيد الأضحي .."الفيل الأزرق 2" في الصدارة بـ90 مليون جنيه

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