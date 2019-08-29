أصيب 13 شخصا، منذ قليل، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي جنوبي مدخل مدينة بني سويف باتجاه محافظة المنيا، ونُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مرقف إسعاف بني سويف، بلاغا بانقلاب سيارتين ميكروباص وملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي قرب مدخل مدينة بني سويف، حيث انتقلت 5 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين.

وتبين أن المصابين هم، طه عبدالفتاح محمد، 30 عاما، عامل، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد حسان حسن 60 عاما، بالمعاش مصاب كدمات بالصدر وسحجات، وطه محمود نورالدين، 19 عاما طالب، مصاب بسحجات وكدمات، وصباح كامل أحمد، 25 عاما، دون عمل، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمود عبدالسلام هاشم، 22 عاما، طالب، مصاب بجروح وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى، جنا حاتم عبدالحميد، 7 أعوام، مصابة بجروح وكدمات، و مازن أحمد عبدالحميد، 3 أعوام، مصاب بسحجات بالجسم، ومحمد أحمد عبدالحميد، 6 أعوام، مصاب بسحجات وكدمات، مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، ويارا أحمد عبدالحميد، عام، مصابة جرح بالرأس وعبدالله فكري إدريس 24 عاما سائق مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعلي خيري أحمد، 31 عاما، عامل، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، ووليد السيد رمضان، 19 عاما، طالب، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، وخالد السيد رمضان، 21 عاما، طالب مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وتبين أن أغلب المصابين يقيمون بمحافظة سوهاج، وتم نقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج تحت إشراف الدكتور طارق إدريس، مدير المستشفى.