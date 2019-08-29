حاكم ولاية فلوريدا يعلن حالة الطوارئ استعدادا لإعصار دوريان

أعلن رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، حالة الطوارئ، وحث السكان على الاستعداد لإعصار دوريان.

قال حاكم الولاية ديسانتيس، اليوم، أعلن حالة الطوارئ لضمان استعداد ولاية فلوريدا بالكامل لإعصار دوريان، من المهم لفلوريديان على الساحل الشرقي مراقبة هذه العاصفة عن كثب، ويجب أن يحصل كل مقيم في فلوريدا على سبعة أيام من الإمدادات ، بما في ذلك الطعام والماء والدواء ، ويجب أن يكون لديه خطة في حالة وقوع كارثة".

مضيفا: "سأواصل رصد إعصار دوريان عن كثب مع مسؤولي إدارة الطوارئ، تقف الدولة على أهبة الاستعداد لدعم جميع المقاطعات على طول الساحل أثناء استعدادها "، بحسب "CNN".

وإستعد الناس في إقليك بورتوريكو الأمريكي لإعصار دوريان، والتي من المتوقع أن تضرب الجزء الشرقي من الجزيرة في وقت لاحق، وكان قد تم تعزيز دوريان ليصبح إعصارًا، وذلك وفقًا للمركز الوطني للأعاصير في الساعة الثانية بعد الظهر"بالتوقيت المحلي للولاية" وبلغت سرعة رياح إعصار دوريان 75 ميل في الساعة.

وكان قد كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن الإدارة "تتابع عن كثب العاصفة المدارية دوريان ، والتي من المتوقع أن تصل إلى بورتوريكو اليوم".

وأضاف ترامب: "جميع الآخرين مستعدون، وسوف يقومون بعمل رائع، عندما يفعلون ذلك، أعطهم شكرا كبيرا، ليس مثل آخر مرة، ويشمل ذلك من رئيس بلدية سان خوان غير الكفء".