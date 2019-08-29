رئيس التأمينات: إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات في يناير 2020

شرح سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، مسألة استثمار أموال التأمينات والمعاشات.

وقال عبدالهاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن أموال التأمينات حاليا كما يعلم الجميع فيها جزء لدى بنك الاستثمار القومي وجزء آخر لدى الخزانة العامة وجزء استثمارات مباشرة يشرف عليها الزملاء الموظفين، مشيرا إلى أن هولاء الموظفين ليسوا من ذوي الخبرات العالية في مجال استثمار أموال التأمينات.

وأوضح عبدالهادي أن وزيرة التضامن الاجتماعي شكّلت لجنة عليا من خبراء الاستثمار، لإدارة أموال التأمينات بطريقة جيدة وناجحة.

وأشار إلى أن القانون الجديد نص على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، موضحا أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة لتوفير السيولة المطلوبة لصرف المعاشات.

وأكد عبدالهادي أن القانون نص على بدء التنفيذ في 1 يناير 2020، باستثناء التسوية "اللي تمت مع الخزانة العامة والتي سيتم تنفيذها من تاريخ صدور القانون".