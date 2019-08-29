تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط، من ضبط تشكيل عصابي مكون من "سائقين وكهربائي سيارات" تخصص في سرقة السيارات والدراجات البخارية دائرة القسم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد تمكن فريق مباحث القسم، برئاسة المقدم محمد عطية من ضبط كلا من ا. س م سائق ومقيم بالبيسرى سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة، وم. خ .ك 34 سنة سائق ومقيم بالأربعين، و ج. ج.ا كهربائي سيارات ومقيم بالمجاهدين وسبق اتهامه في 5 قضايا سرقة، وذلك لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والدراجات البخارية دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبمواجهتهم، اعترفوا بإرتكابهم عدد من السرقات، وأرشدوا عن المسروقات وهي 5 سيارات ودراجتين بخاريتين.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.