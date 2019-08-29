أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي لوحدات الجهاز الإداري للدولة للعام المالي 2019/2020، وأرسله إلى الوحدات الحكومية.

وقال الشيخ إنّ الجهاز أعدّ الكتاب الدوري للتدريب بمناسبة صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2019، وما تضمنه بالمادة الـ12 من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية من عدم الصرف على مكافأة التدريب بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، وتكاليف البرامج التدريبية الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) إلا بموافقة وزير المالية، وحيث صدر قرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2019 بالتفويضات في بعض الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ موازنة السنة المالية 2019/2020 متضمنا في المادة الثانية منه تفويض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الموافقة على الصرف من اعتمادات التدريب (مكافآت التدريب بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين"، وتكاليف البرامج التدريبية بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات") المدرجة بموازنات الجهات الإدارية للدولة، وبناء على موافقة رئيس الجهاز تنفذ وحدات الجهاز الإداري للدولة برامجها التدريبية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنّه وفقا للكتاب الدوري، يتعين على الوحدات الحكومية موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبرامج التدريبية المزمع تنفيذها موزعة على مرحلتين للعام المالي 2019/2020 وفقا للقواعد المنظمة للنشاط التدريبي والتي وردت في الكتاب، كما ينبغي عليها موافاة الجهاز بمشروعات الخطط التدريبية للعام المالي 2020/2021 في موعد غايته نهاية شهر فبراير 2020.

وتضمن الكتاب قواعد صرف الاعتمادات المالية للتدريب للعام المالي الجاري، وأيضا القواعد الخاصة بإعداد مشروع الخطة التدريبية للعام المالي المقبل، إضافة لضوابط اختيار المدربين وفقا لكل برنامج تدريبي، والنماذج التي ينبغي علي الوحدات الحكومية إرسالها للجهاز، ومنها سجل المدربين عن العام المالي الحالي، ومقترح تصميم برنامج تدريبي وحصر الاحتياجات التدريبية للعام المالي المقبل ونماذج إعداد مشروعات الخطط للعام المالي المقبل.

ويتيح الجهاز نسخة من الكتاب الدوري للتدريب للعام المالي 2019/2020 على موقعه الإلكتروني www.caoa.gov.eg.