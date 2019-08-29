أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على حرص الجامعة على نشر استخدام الدراجات الهوائية، تماشيا مع خطة وزارة التعليم العالي في تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكافة العاملين بالجامعات المصرية، نحو اقتناء الدراجات الهوائية تشجيعا لهم في استخدامها كوسيلة للتنقل داخل وخارج الحرم الجامعي.

كما دعا الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين، للاشتراك في ماراثون سباق الدراجات المزمع إقامته22 سبتمبر المقبل داخل الحرم الجامعي.

وأضاف أن رئيس الجامعة، أصدر توجيهاته بإقامة ممرات للدراجات الهوائية في شوارع الجامعة.

وتعتزم جامعة جنوب الوادي، فتح باب الحجز في مبادرة الدراجات التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تستهدف الطلاب والموظفين والمدرسين، والمدرسين المساعدين، ومن المتوقع أن تصل طلبات الحصول على الدرجات من 1000 إلى 5000 دراجة ضمن المبادرة، وذلك بحسب تصريحات مسئولين في الجامعة.