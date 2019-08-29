سيد شعلة في "همام في أمستردام" يروي تفاصيل لقائه وأبنائه بمجلة هولندية

قال الفنان صبري الهمص، الذي قدم شخصية سيد شعلة بفيلم "همام في أمستردام"، صاحب جملة "تعبان يا همام" الشهيرة، إنه لم يتخيل تلك الحفاوة الكبيرة التي تلقاها من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهوره على أغلفة أحد المجلات الهولندية برفقة أولاده.

وأضاف "الهمص" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية مها بهنساوي، في برنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية "ten" قائلًا: "أنا جبت ولادي من 40 سنة واشتغلت بعدها بحوالي 5 سنين، لما دخلت المعهد ودرست المسرح، واشتغلت بعد كده في التمثيل بالذات في المسرح والتليفزيون، والسينما الهولندية والبلجيكية".

صاحب جملة "تعبان يا همام".. سيد شعلة وأبنائه على غلاف مجلة هولندية

واستكمل "الهمص": "بعد كده عملت دوري في همام في امستردام وطلبوا مني إني أنزل أشتغل في مصر بس معرفتش أسيب كل اللي أنا عملته ده وأنزل وأنا مش ضامن إيه اللي ممكن يحصل، فكملت الكارير بتاعي هنا وعيالي طلعوا كده ودي جت بالصدفة، لأنهم اتربوا تربية فنية، بس مكنتش متخيل إن التلاتة هيدخلوا الفن".

وأوضح صبري الهمص، إنه أولاده الأربعة يعملون في مجال الفن، ثلاثة منهم اتجهوا لمجال الكتابة السينمائية، بينما الرابع اتجه للتمثيل، متابعًا: "الناس في هولندا لما لاحظت ده حبوا يعملوا لقاء معانا، فكلموا ابني الكبير شادي لأن الفيلم بتاعه المعروض دلوقتي عامل ضجة في هولندا، وقالوله عاوزين نجمع العيلة كلها ونعمل معاهم لقاء، فكان اللقاء شخصي جدا وشيق وجميل وكان أجمل مما أتصور".