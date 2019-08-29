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مصر تقترب من حسم قمة «الألعاب الأفريقية»

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صبري الهمص: "كلنا عيطنا بعد ما خلصنا تصوير همام في أمستردام"

صبري الهمص: "كلنا عيطنا بعد ما خلصنا تصوير همام في أمستردام"

السيطرة على حريق بحظيرة ماشية ونفوق 6 رؤوس في الفيوم

السيطرة على حريق بحظيرة ماشية ونفوق 6 رؤوس في الفيوم

سيد شعلة في "همام في أمستردام" يروي تفاصيل لقائه وأبنائه بمجلة هولندية

سيد شعلة في "همام في أمستردام" يروي تفاصيل لقائه وأبنائه بمجلة هولندية

وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة العام الهجري

وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة العام الهجري

السيسي ونظيره الأوغندي يبحثان مكافحة الإرهاب وأوضاع أفريقيا

السيسي ونظيره الأوغندي يبحثان مكافحة الإرهاب وأوضاع أفريقيا

وكيل صحة دمياط لـ"الوطن": 160 ألف فتاة وسيدة خضعن للكشف عن سرطان الثدي

وكيل صحة دمياط لـ"الوطن": 160 ألف فتاة وسيدة خضعن للكشف عن سرطان الثدي

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"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

"محمود" طفل يتحدى السرطان بـ"ابتسامة دائمة": عارف أن ربنا هيشفينى ويعوضنى

سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

"هندسية الجيش" تتولى تطوير "مسجد الحسين"

حصاد 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي: مصر صوت القارة السمراء

حصاد 6 أشهر على رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي: مصر صوت القارة السمراء

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