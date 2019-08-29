صبري الهمص: "كلنا عيطنا بعد ما خلصنا تصوير همام في أمستردام"

كشف الفنان صبري سعد الهمص، المعروف بشخصية سيد شعلة بفيلم "همام في أمستردام"، صاحب جملة "تعبان يا همام" الشهيرة، تفاصيل اختياره للدور.

وقال "الهمص" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية مها بهنساوي، في برنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية "ten": "كنت قاعد وشغل هنا وبعمل أعمال فنية في السينما والمسرح والناس عرفتني، ولقيت مرة حد بيكلمني وبيقولي في فريق جاي هنا من مصر شركة اسمها العدل جروب وعايزين يعملوا فيلم هنا، فقولت ماشي وبعدها بنص ساعة لاقيت حد تاني برضو يكلمني وقالي نفس الكلام وعايزينك تبقى موجود معانا".

وتابع "الهمص": "أنا مكنتش عارف مين اللي هيعمل الفيلم ولاعارف تفاصيل كتيرة، فقابلت بعدها عمرو عرفة وسعيد حامد، فقالولي أنت شغال هنا إزاي وطلبوا مني أشتغل معاهم في الفيلم، فقولتلهم ماشي هشتغل معاكم في الفيلم بس كمخرج مساعد، وساعدت سعيد حامد بشكل كبير في إخرج الفيلم لأني كنت بمثابة الجسر بين ثقافتين".

واستكمل "الهمص"، أنه خلال العمل على تحضير الفيلم وقبل التصوير، طلب منه أحد القائمين على الفيلم الاشتراك معهم بتجسيد إحدى شخصيات العمل، قائلًا: "قالولي طب ما تشتغل معانا في الفيلم، ووافقت وشخصية سيد شعلة كانت موجودة بس الاسم مكانش لسه موجود ولا مين اللي هيقدم الدور، وقالولي الدور ده في ناس مستنياه في مصر بس احنا مستريحنلك".

أما عن تفاصيل العمل مع أبطال "همام في أمستردام"، قال صبري الهمص: "كلنا عيطنا وأنا عيطت كتير أول ما التصوير خلص ورجعوا مصر، وقعدنا مع بعض أكتر من شهر وكنت بوريهم هولندا، وأنا كنت مندمج أوي مع الممثلين وخصوصا المخرج عمرو عرفة".