حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان مليون جنيه، مساء أمس في دور العرض السينمائي، وفقا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".

ويحمل الجزء الثاني من الفيلم شعار "عودة أسود الأرض"، بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، ومحمد ممدوح وكوكبة من النجوم.

بينما حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 537 ألف جنيه مساء أمس، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ولاء الشريف.

وحقق فيلم "خيال مآته" أمس إيرادات وصلت إلى 319 ألف جنيه، وهو من بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

واحتل فيلم "الكنز2" المرتبة الرابعة أمس حيث حقق 68 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد سعد، محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، أحمد رزق، أحمد حاتم، هند صبري، جمال عبدالناصر، ومن إخراج شريف عرفة. بينما حقق فيلم "أنت حبيبي وبس" إيرادات وصلت إلى 13 ألف جنيه.