بدأت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، التحرك لتنفيذ قرار الوزارة بإدراج مادة "بريجبالين" إلى جدول المخدرات، لتصبح المستحضرات الدوائية التي تحتوي على تلك المادة من غير القانوني تداولها.

يأتي ذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (191) بتاريخ 28 أغسطس الحالي، وبدء العمل به من اليوم.

ووجّهت الإدارة المركزية للصيدلة، وكلاء وزارة الصحة في المحافظات، بضرورة التفتيش على شركات التوزيع وحصر الكميات الموجودة من مادة "بريجبالين"، على أن يتم إعادة تسليمها إلى المصنع وإلزامهم برجوع المستحضرات من المادة للشركات، لإعادة توزيعها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

كما وجّهت الإدارة بالتفتيش على جميع مخازن التوزيع وتحريز الكميات من المستحضرات التي تحتوي على مادة "بريجبالين"، وإلزام مخازن التوزيع بإرجاع الكميات إلى الشركات المنتجة مع وجود ما يفيد باستلام الشركات المنتجة لهذه المستحضرات.

ويتم التفتيش على جميع الصيدليات وعمل حصر بالمستحضرات التي تحتوي على مادة "بريجبالين"، والتأكد من الالتزام بقيد الكميات الموجودة، والالتزام بقواعد صرف الجدول الأول طبقا لقرار وزير الصحة، بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.