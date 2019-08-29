أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان أنّه جار التركيز على الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزًا ثابتًا بالمديريات، فضلًا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع، في إطار إطلاق 2019 عام للتدريب على مستوى الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

وقال سعفان إنّ ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري، فضلا عن تأهيل المدربين ليكونوا قادرين علي تدريب الشباب لتعلم الحرف المختلفة للتدريب من أجل التشغيل، وريادة الأعمال لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.

وأكد وزير القوى العاملة أنّ الوزارة تقدم الدعم الكامل لهذه المشروعات، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات والمحافظات من خلال برنامج مشروعك، ولا تدخر أي جهة في توفير وتذليل الصعاب كي نسهم جميعًا في تقليل نسب البطالة.

وفي هذا السياق، تلقى وزير القوي العاملة تقريرا من أحمد القللي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بالخطة التدريبية للعام التدريبي 2019/2020، مشيرا إلى أنّ المديرية تعتزم تنفيذ 24 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمراكز المحافظة في "السنبلاوين، أجا، ميت غمر، والمنزلة".

وأوضح وكيل الوزارة بالدقهلية أنّ التدريب يتم من خلال 33 ورشة تدريب بالمراكز المشار إليها، مشيرا إلى أنّ الدورات تتم على مهن وحرف التبريد، والتكيف، وصيانة الكمبيوتر، وتفصيل الملابس، ولحام المعادن، وتشغيل الماكينات، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، وصيانه الأجهزة المنزلية وصيانة الدش والمحمول والتركيبات الكهربائية والأعمال الصحية، فضلا عن دورات تدريبية على حرف ومهن محددة من خلال وحدة التدريب الحديثة المتنقلة.