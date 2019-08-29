قال الدكتور علي عطية مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إنّ مصر تركز على الاستفادة من التكنولوجيا الصناعية المتقدمة وجذب شركات يابانية للاستثمار في مصر وتطوير التعليم والاستفادة من التجربة اليابانية.

وأضاف مسعود خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تركز على ربط التعليم بسوق العمل لمدّ الاقتصاد بالمهارات اللازمة، لافتًا إلى أنّ مصر تعمل على جذب شركات واستثمارات النقل اليابانية إضافة إلى قطاع الطاقة إلى السوق المصري.

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف أنّ الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تتخذ عددًا من الاجراءات في المستقبل لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يشجع الشركات اليابانية للعمل والاستثمار في مصر، حيث تحقق عوائد أكبر مما تحققه في بلادها، ومن ثم ستزيد الفرص الاستثمارية.