أبدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدم رضاه عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم ارتفاع معدلات الإنجاز في ملفات النظافة والإشغالات وإزالة مخالفات المباني.

وأكد راشد أنّ المواطن يستحق الكثير، في ظل سعي الدولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجّها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمضاعفة جهودهم خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لسه موصلناش للمستوى اللي المواطن يستحقه، اشتغلوا على الأرض أكتر عشان المواطن يلمس المجهود المبذول".

ومنح محافظ الجيزة مهلة شهر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإصلاح الأرصفة والبلدورات المتهالكة كل في نطاقه، وتطوير الحدائق وتجميلها ورفع كفاءة المزروعات والمسطحات الخضراء بالجزر الوسطى خاصة بالطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تجميل مداخل القرى وتغطية أعمدة الإنارة المفتوحة وتركيب أغطية للبالوعات وإزالة أي لافتات أو كتابات أو إعلانات تسيء للمظهر العام وتشوه شكل الجدران بالشوارع.

وأكد راشد تقييم الأعمال التي تمت على الأرض خلال المهلة الممنوحة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمحاسبة المقصرين، مشددا على جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور الدوري على الأعمال.

ووجّه المحافظ رئيس مدينة الجيزة بتنفيذ خطة لتجميل الميادين العامة بالأحياء، ودعمها بالزهور والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة الإنارة بها، مشددا على شنّ حملات لرفع الإشغالات ليلا والتركيز على المقاهي والمحلات والمنشآت التجارية، وعدم السماح بتعديها على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المارة والسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الجيزة بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام، إذ كلّف المحافظ المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، بمراجعة تصاريح الحفر الممنوحة للشركات العاملة في قطاعات المرافق، والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة وعدم تجاوزها، إضافة إلى حظر الحفر في أي شارع أو طريق مرصوف حديثا، حفاظا على الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات.