ضبط تاجر من غينيا اشترى أحذية بعملات مصرية مزيفة في الدقهلية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، القبض على تاجر أجنبي من دولة غينيا، أثناء شراءه أحذية وبحوزته عملات مصرية مزيفة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من "حسين. م. م" 36 سنه تاجر أحذية، بقيام "ق. ك" 34 سنه غينى الجنسية، بشراء أحذية منه مقابل 13 ألف جنيه، وفوجئ بوجود مبلغ 3 آلاف جنيه مزيفة ضمن المبلغ الذي سدده له.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية، بقيادة الرائد أحمد شلبي رئيس المباحث بإشراف العقيد أحمد العجوز رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، لمكان البلاغ تبين صحة البلاغ ووجود مبالغ مزيفة.

وبسؤال التاجر الأجنبي بواسطة مترجم عن المبالغ المزيفة نفى علمه بمصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، وإخطار قطاع الأمن الوطنى بالمنصورة بالواقعة.