أقدمت فتاة علي الانتحار في الدقهلية، اليوم، بتناولها قرص كيماوي سام يستخدم لحفظ الغلال بقرية "بطرة" التابعة لمركز طلخا.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مركز طلخا، عن وصول فتاة تدعى "شيماء .ف .ا"، 22 سنة، من قرية "بطرة" مركز طلخا جثة هامدة لمستشفى طلخا بادعاء تناول مادة سامة.

انتقل ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها قرر بقيام المتوفاة بتناول حبة الغلة السامة، التى أودت بحياتها، بسبب مرورها بأزمة نفسية ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك. تحرر بذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.