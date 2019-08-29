أكد عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه يجري توثيق مسار العائلة المقدسة باليونسكو في 25 نقطة بـ 12 محافظة، حيث يعد مشروعا قوميا وليس مشروعا يخص المسيحين فقط.

وأشار صدقي، خلال استقبال لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسته وحضور إبراهيم حمودة وكيل اللجنة وفد لجنة "العشرة" المختصة بالسياحة والتعليم بالبرلمان الأندونيسي اليوم، إلى أن مصر هي أرض الأنبياء استقبلت آل البيت واستقبلت السيدة العذراء وكلم الله فيها موسى في بسيناء.

وأكد الجانب الأندونيسي على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات السياحية المصرية.