أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابات لجميع القنوات الفضائية، طالبها بالالتزام بالمعايير التي سبق وأعلن عنها في 11 يونيو الماضي، والمتعلقة ببرامج التوك شو والبرامج الدينية والرياضية والطبية، وذلك بداية من الأحد المقبل.

مدة البرنامج 90 دقيقة فقط.. والمجلس يرصد مخالفة الشاشات لضوابط التوك شو والبرامج الدينية والرياضية

ومن أبرز هذه المعايير ألا تتجاوز مدة البرنامج 90 دقيقة، بـ3 فواصل إعلانية فقط، على أن تتراوح مدة الفاصل بين 5 لـ8 دقائق.

وكان جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، أكد لـ"الوطن" أنّ لجنة الرصد في المجلس تجتمع الثلاثاء المقبل لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي وضعها المجلس بشأن البرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو.

وأوضح شوقي أنّ اللجنة ترصد الانتهاكات التي قد تحدث من جانب الشاشات فيما يخص مخالفة الضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل طبقا لقرار المجلس في هذا الشأن، وتخضع للرصد جميع الشاشات التي سبق وتم إبلاغها رسميا بموعد تطبيق الضوابط والالتزامات والمعايير".

وتضمنت ضوابط برامج "التوك شو" ألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة ولا تزيد الفواصل الإعلانية على 3 فواصل بمدد تتراوح من 5 إلى 8 دقائق، وأن يهتم بالأحداث الجارية فقط، وألا يُترك الوقت للمذيع وتُعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه، وأن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره عضوين بنقاباتهما، وأن يكون رئيس التحرير مسؤولا عمّا يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالمرجعية والتأكد من المصدر في كل معلوماته المذاعة، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.

ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية، مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها وكذا إلمامه بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعى في حالة التعرض لمسألة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا لإبداء الرأي أو الإفتاء، عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

كما تضمنت ضوابط البرامج الرياضية الحيادية وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج، وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحا أو تصريحا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام.

أما ضوابط البرامج الطبية، فتضمنت عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.