قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت، خلال جولتها بمحافظة بورسعيد منذ قليل، بأن تتحمل الوزارة تكاليف الفرص التدريبية التي سيحصل عليها الصيادلة المنضمين لمنظومة التأمين الصحي الشامل في إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً لتحمل الوزارة تكاليف تدريب الصيادلة على "كورسات الصيدلة الإكلينيكية أون لاين" فور حصولهم على الشهادة.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، منذ قليل، أن الوزيرة ستستغل زيارتها القادمة إلى إنجلترا، التي يرافقها فيها الدكتور أحمد السبكي المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وستقوم بالتعاقد على أحدث برامج تدريبية للصيادلة من مؤسسة "نايس".