جريمة منتصف الليل في حدائق القبة.. "حلاق" ذبح عجوزا و"عاشر" جثتها

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في قتل عجوز بمنطقة حدائق القبة، لسرقتها، على يد حلاق، عن تفاصيل جديدة.

التحريات والتحقيقات أوضحت أن المشتبه فيه، تسلل إلى الشقة الضحية، وبدأ في البحث عن الأموال لسرقتها، لمروره بضائقه مالية، وفي أثناء ذلك فوجئ بأن المجني عليها استيقظت من النوم، وشاهدته وحاولت الاستغاثة بالجيران، فأمسك بها وكتم أنفاسها، وأخرج سكينا من طيات ملابسه وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد ذلك عاشر جثتها، واستولى على كمية من الأموال وفر هاربا.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه بمجرد تلقي البلاغ، شكل اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص البلاغ.

وكان قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة.

وانتقل رجال المباحث بقيادة المقدم خالد سيف رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مسنة.

وتبين قيام عاطل بقتلها بدافع السرقة، وجرى القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة، بعدما ضبطته في أثناء سرقة شقتها

وانتقلت النيابة إلى موقع الجريمة لإجراء مناظرة لجثة المجني عليها، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار الجاني.

وبمجرد انتهاء النيابة من إجراءاتها، بدأت القوات في فحص المترددين على العقار، وتفريغ الكاميرات، حتى تمكنت من تحديد هوية المتهم.

وباستئذان النيابة العامة، ألقي القبض على المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

واعترف المتهم بجريمته في تحقيقات النيابة، بقوله: "طلعت على المواسير، ودخلت البيت بعد الفجر عشان أسرقها، بس فجأة لقيتها ماسكه فيا، فروحت كاتم نفسها، ومسكت السكين ودبحتها".

وأضاف المتهم، في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان على علم بأن المجني عليها كانت تقيم بمفردها، وتمتلك مبالغ مالية في شقتها، فقرر سرقتها، وأنه يوم الواقعة وفي ساعة متأخرة من الليل دخل الشقة عن طريق الشباك، ثم تجول داخل الشقة بحثا عن الأموال، وفي أثناء ذلك وجدها أمامه ولم يدرك ماذا يفعل معها، فكتم أنفاسها وسدد لها عدة طعنات وعاشر جثتها، وترك الشقة، وأغلق الباب مرة أخرى.

وقررت حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.