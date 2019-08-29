جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس جزار بتهمة قتل تاجر جمال لمدة 15 يوما بسبب خلافات مالية على مبلغ 30 ألف جنيه في الهرم، ونسبت التحقيقات للمتهم تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة.

وبدأت أحداث الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، العثور على جثة تاجر جِمَال يبلغ من العمر 53 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائري بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

وعلى الفور أمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل جزارة مقيم بدائرة القسم.