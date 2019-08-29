قررت وزارة الداخلية إيقاف ضابطا عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة على خلفية تعديه على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدي بالضرب على مواطن بالمنطقة المذكورة.

وقالت الوزارة، إنه بالفحص تبين قيام المواطن المشار إليه (صاحب مقهى) بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحي للمقهى الخاص به، والتعرض لمسئولي الحى أثناء أداء عملهم، ما دعا الضابط للتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط في الواقعة المشار إليها، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة .