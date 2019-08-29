أعلنت النقابة العامة للعلوم الصحية، عن مساندتها برنامج منظمة العمل الدولية لتمكين المرأة المصرية.

وأكدت النقابة، عن رغبتها في دعم المرأة نقابيا بمصر، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة الختامية لمنظمة العمل الدولية، والتي تم فيها دعوة رؤساء النقابات العامة، ولجنة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لعرض ما قامت به المنظمة من إحصائيات عن الانتخابات النقابية، والتي تمت في الدورة النقابية 2018-2022، وأفرزت عن أرقام تعد بمثابة أرقام هزيلة فيما يخص التواجد النقابي للمرأة.

وأشارت النقابة أنها دعمها للمرأة سيقوم على عدة دعائم أساسية منها، أن تتضمن لوائح النقابات كوتة للمرأة في مجالس المنظمات النقابية، وأن يتم عمل توعية كاملة داخل المنشآت وأماكن العمل بأهمية العمل النقابي وأهمية مشاركة المرأة به، وأن تتبنى المنظمة التعاون مع المنظمات النقابية، والتي تشمل نقابات موظفي الحكومة على الأخص مثل العلوم الصحية والنيابات والمحاكم والصناعات الغذائية لتواجد المرأة في هذه النقابات بنسب تكاد تقارب نسب الرجال.

وأيضا أن تتولى المرأة مناصب قيادية، مشيرة أن نقابة العلوم الصحية بدأت بنفسها، حيث تتولى الأمانة العامة بها امرأة وهي الوحيدة التي تشغل هذا المنصب بين السبعة وعشرين نقابة التي يضمها الاتحاد العام.