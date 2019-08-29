قال مصدر أمني، إن الضابط الموقوف من قبل وزارة الداخلية فى واقعة التعدي على مواطن أثناء تنفيذ قرار إزالة بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، كان يعمل أمين شرطة، وتم ترقيته لكادر "ضابط" بعد حصوله على مؤهل جامعي والالتحاق بالأكاديمية والتخرج منها.

وكانت وزارة الداخلية قررت إيقاف ضابطا عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة على خلفية تعديه على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدي بالضرب على مواطن بالمنطقة المذكورة.

وبفحص الفيديو من قبل الجهات الأمنية تبين قيام المواطن المشار إليه (صاحب مقهى) بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحي للمقهى الخاص به، والتعرض لمسئولي الحي أثناء أداء عملهم، ما دعا الضابط للتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط في الواقعة المشار إليها، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة .