أصيب 5 أشخاص في محافظة الدقهلية اليوم، بطلقات نارية في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب خلافات النسب بينهما، داخل مزرعة دواجن بقرية "ميت حديد" التابعة لمركز منية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين داخل مزرعة دواجن بقرية ميت حديد التابعة للمركز ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتمكنوا من السيطرة عليها، وأكد مصدر أمني أن سبب المشاجرة خلافات النسب بين العائلتين.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى منية النصر المركزي استقبلت 5 مصابين وتم تحويل 3 منهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وهم فارس عبدالمجيد عبده الشحات، 17 عاما، مصاب بآثار خرطوش في أماكن متفرقة بالرقبة والرأس وأعلى الصدر، وحالته متوسطة، وهشام السيد علي 40 عاما، مصابا بطلق ناري بالذراعين، ومحمد إبراهيم ناجي، 17 عاما، مصاب بخرطوش بالقدم اليمنى.

وأضاف مكي أن المستشفى احتجزت كل من محمد إبراهيم ناجح طلبة، 17 عاما، مصاب بآثار خرطوش في أماكن متفرقة، والحالة العامة متوسطة وتحت المتابعة، ومحمد أسعد محمد أبوالكمال، 17 عاما، مصابا بآثار خرطوش في الرأس تحت الملاحظة بقسم الجراحة وحالته جيدة.