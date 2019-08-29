قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إنه جرى تخصيص مبلغا ماليا لدراسة رفع كفاءة خط سير رحلة العائلة المقدسة والمنطقة المقدسة بـ"سخا" بالكامل لتكون منطقة سياحية عالمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالعاطى، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية دمياط وكفرالشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري، والشيخ أشرف النجار وكيل الوزارة مدير عام الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وعلاء العريان منسق بيت العائلة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد المحافظ بدور بيت العائلة المجتمعي والوطني المشرف، و تم مناقشة توصيات بيت العائلة بكفر الشيخ، فضلاً عن التنسيق مع بيت العائلة المصرية للتعرف على التوصيات وقرارات لجنة المصالحات الخاصة بالمحافظة، وتطبيق النماذج الجيدة لصالح بناء المجتمع، لافتًا أنه يتم عقد اجتماع بيت العائلة بصفة منتظمة، لمتابعة توصيات بيت العائلة بمشاركة الأزهر والكنيسة، وإصدار توصيات تهدف لتقوية الروابط الاجتماعية والأسرية وتوعية المجتمع وخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ ، أنه تم من خلال بيت العائلة أيضا الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، ومن أهمها الأولى بالرعاية والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، وسبل تنمية مهارات ذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل تتناسب معهم وتدريبهم ودمجهم فى سوق العمل من خلال بعض الحرف.