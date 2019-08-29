بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشيرة إلى أن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي سياق آخر، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، راين جوجيجانج، اليوم، عن تأييد بلاده للعمل المشترك مع باكستان لحماية السلام والاستقرار العالمي، مؤكدا أنهما سيواصلان العمل معا لتعزيز الاتصال الاستراتيجي والثقة المتبادلة وتحسين التعاون الدفاعي.

وأضاف جوجيجانج، أن الزيارة الحالية التي أجراها نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى إلى باكستان، كانت ناجحة ومثمرة، مشيرا إلى أنها تأتي في أعقاب إجراءات الهند من جانب واحد في إقليم كشمير المتنازع عليه، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.