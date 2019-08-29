التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، وفدا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، برئاسة محمد بن عبيد المزروعي، حيث ناقشوا استثمارات الهيئة في السودان، ودورها في تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، وذلك من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة.

وبحث الاجتماع، سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين حكومة السودان والهيئة العربية العربية للاستثمار.

وتتكون الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، من 21 دولة عربية، تساهم في رأس مالها، بهدف تعزيز الأمن الغذائي العربي.