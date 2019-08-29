بحث السفير الإماراتي لدى كوريا الجنوبية، عبدالله سيف علي النعيمي، اليوم، مع وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي، سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، من خلال منظمة الطيران المدني الدولي "آيكاو".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء، التعاون بين البلدين بشأن دعم ترشيحات كل منهما في المحافل الدولية.

وأشاد السفير الإماراتي، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مثنيا على الجهود المشتركة التي يقوم بها البلدان لتطوير تلك العلاقات في جميع المجالات، معربا عن أمله في مواصلة التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.