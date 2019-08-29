واشنطن تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني

أعلنت الادارة الأمريكية، اليوم، أنها فرضت عقوبات على بنك لبناني هو "جمال ترست بنك" الذي تتهمه بتقديم خدمات مصرفية لـ"حزب الله".

وتصنف واشنطن البنك الذي يعمل في لبنان منذ عدة عقود، بأنه منظمة "إرهابية" بسبب تقديمه خدمات مالية إلى المجلس التنفيذي لحزب الله، ومؤسسة "الشهداء" ومقرها في إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها تحث الحكومة اللبنانية على تخفيف تاثير هذه العقوبات على "الأبرياء من أصحاب الحسابات المصرفية الذين لا يعرفون أن حزب الله يعرض ادخاراتهم للخطر".

والبنك متهم بالسماح لحزب الله باستخدام حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم و"إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء".

والمنظمة المذكورة التي أدرجت على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2007، كيان شبه عام إيراني ينقل الدعم المالي إلى حزب الله بشكل خاص، كما تم إدراج أربع شركات تأمين تابعة للبنك على القائمة السوداء.

وقال وكيل وزارة الخزانة المسئول عن مكافحة تمويل الإرهاب، سيجال ماندلكر، إن "المؤسسات المالية الفاسدة مثل (جمال ترست) تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني".

جدير بالذكر، أنه من شأن هذه العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة وحظر التعاملات من خلال النظام المالي الأمريكي.