بالصور.. حزب الحرية المصري يفتتح مقره الجديد في حلوان

افتتح حزب الحرية المصري، مقره الجديد رقم 270، داخل مدينة حلوان، في محافظة القاهرة.

وفي كلمته، أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، دعم حزب الحرية المصري لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالمشاركة الناجحة له في قمتي "مجموعة الدول السبع الكبار" في فرنسا، والـ"تيكاد" في اليابان.

وطلب حسب الله، أمانة الحزب في حلوان، بفتح المقر لتقديم الخدمات للأهالي، وتذليل العقبات لهم.

وتمنى رئيس الحزب، في كلمته، من أهالي وجماهير حلوان، ولكوادر وشباب حلوان، المشاركة مع الحزب في حل المشكلات والقضايا داخل حلوان، قلعة الصناعة المصرية، معربا عن ثقته في قدرتهم على العودة بهذه المدينة السياحية والصناعية إلى سابق عهدها.

فيما أشاد بدور الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، داخل البرلمان ولجانه، وحرصه على طرح جميع القضايا التي تهم دائرته.

حضر الافتتاح، كل من، الأمين العام للحزب أحمد مهنى، والنائب محمد وهب الله عضو المكتب السياسي، وطلعت القواس نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم الدكتور أحمد إدريس، وجميع أعضاء الأمانة العامة.