دينا: أؤيد قرار إلزام الراقصات بتشغيل 5 عازفين.. وفرقتي 25 شخصا

أعلنت الراقصة دينا تأييدها قرار نقابة المهن الموسيقية، بعدم منح الراقصات المصريات والأجانب تصريحاً بمزاولة المهنة حال عدم استعانتهن بـ5 عازفين، بعد اكتفاء الراقصات مؤخرا بأجهزة الـDJ أثناء فقراتهن الاستعراضية.

وقالت دينا لـ"الوطن"، إن نقابة الموسيقيين جهة تشغيل في المقام الأول، وبالتالي يتعين عليها إيجاد فرص عمل لأعضائها، الذي ينتمي أغلبهم إلى فئة الموسيقيين وليس المطربين، بحسب قولها، مضيفة: "كل الراقصات الجدد ترقصن علي موسيقي الأقراص المدمجة (CD)، وبالتالي لا تستعنين بالموسيقيين من أعضاء النقابة".

وتابعت: "عن نفسي لا أكتفي بالرقص على الأغنيات بطريقة (بلاي باك)، إنما أعمل بنص بلاي باك والنص التاني فرقة موسيقية، وذلك بحكم أن 75% من الأغنيات بلا "قفلة موسيقية" تنتزع تصفيق الجمهور، مع العلم أن فرقتي مكونة من 25 شخصا، لأن مش معقول أكون في مصر وما اشتغلش لايف".