ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص في جنوب المنيا، 6 متهمين سرقوا 900 ألف جنيه وسيارة ربع نقل، بالقرب من قرية بلنصورة المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالي قدره 900 ألف جنيه، وسيارة ربع نقل بيج اللون.

بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث المركز، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "ضاحي ع. هـ."، 34 عاماً، و"عامر هـ. س."، 34 عاماً، مقيمان ببني خالد بمركز ملوى، و"مصطفى س. ص."، 25 عاماً، و"سليمان ص. أ."، 55 عاماً، مقيمان بعزبة سيف النصر في ملوى، و"محمود ر. ص.، 30 عاماً، و"أحمد ع. ع."، 30 عاماً، مقيمان بنزلة أسمنت في أبوقرقاص.

تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول والتاني مبلغ 800 ألف جنيه وطبنجة 9 ملي، و6 طلقات، وسيارة ملاكي ماركة النترا، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وسرقة المبلغ المالي من داخل سيارة (ع. ج. ك.- 63 عامًا- سائق) مقيم بمركز بنى مزار، حال قيامة بتوصيل المبلغ إلي أحد الأشخاص بمركز أبوقرقاص.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.